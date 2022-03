Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi lance un nouveau dossier colossal

Publié le 8 mars 2022 à 11h00 par A.C.

Star de la Serie A et du Napoli, Kalidou Koulibaly pourrait décider de donner un grand tournant à sa carrière en rejoignant le FC Barcelone à la fin de la saison.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Kalidou Koulibaly a souvent eu l’occasion de rejoindre un top-club européen ces dernières années, avec notamment le PSG ou encore Manchester United. Il est pourtant toujours resté fidèle au Napoli, qui a tout de même toujours réclamé pas moins de 100M€ pour le lâcher. Son contrat se termine toutefois dans un an et demi et pour la première fois, Aurelio de Laurentiis semble enfin prêt à le vendre... ce qui n’a pas échappé au FC Barcelone, où Xavi pourrait bien avoir besoin de défenseurs la saison prochaine.

Le Barça prêt à tout miser sur Koulibaly