Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi connait le principal chantier de l’été !

Publié le 5 mars 2022 à 20h30 par A.C.

Après s’être renforcé cet hiver, Xavi aurait l’intention de continuer sur sa lancée avec le mercato estival qui pourrait permettre au FC Barcelone de régler un gros problème dans son effectif.

Ça commence à prendre au FC Barcelone. Après avoir chuté jusqu’à la neuvième de Liga à l’automne et que Ronald Koeman a laissé sa place à Xavi, le club catalan a retrouvé le top 4 du championnat. Un titre de champion est impossible, mais les dirigeants veulent absolument assurer une qualification en Ligue des Champions, afin de pouvoir continuer à construire leur projet. Cela passera évidemment par le mercato estival, avec Joan Laporta qui semble prêt à poursuivre ses efforts pour satisfaire les demandes de Xavi. En Catalogne on parle notamment du rêve Erling Haaland du président du Barça, qui coutera toutefois très cher et qui pourrait bien consommer l’intégralité de l’enveloppe du mercato. Du côté de Barcelone on rassure en expliquant qu’il y aura des occasions à saisir avec des joueurs en fin de contrat, mais Xavi semble avoir des gros besoins.

Il y a un très gros problème en défense !