Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l'avenir de Daniel Alves ?

Publié le 9 mars 2022 à 16h00 par D.M.

Lié au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, Daniel Alves était annoncé proche de prolonger son contrat avec le club catalan. Mais le prochain mercato estival remettrait en cause cette signature. Explications.

Libre de tout contrat après son départ du FC Sao Paulo en septembre dernier, Daniel Alves a fait un retour inattendu au FC Barcelone. Agé de 38 ans, le latéral droit s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le club entraîné par son ancien coéquipier, Xavi. Titularisé lors des deux dernières rencontres de championnat, l’international brésilien fait le boulot en Catalogne. A tel point que les dirigeants envisageraient de prolonger son bail et de le conserver dans l’effectif l’année prochaine. Une source proche du dossier révélait à ARA que Daniel Alves avait « 95% de chances de rester ». Mais la presse espagnole jette un froid sur cette signature.

Daniel Alves inquiet pour son temps de jeu?