Mercato - Barcelone : Ce gros coup à 0€ de Xavi dicté par Haaland ? La réponse !

Publié le 9 mars 2022 à 7h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Ajax, Noussair Mazraoui serait une priorité pour le FC Barcelone en vue du mercato estival. Et alors que le Marocain a le même agent qu'Erling Haaland, à savoir Mino Raiola, son arrivée au Barça ne dépendrait pas du tout du buteur du Borussia Dortmund.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi voudrait frapper très fort lors du prochain mercato estival. En effet, le coach du FC Barcelone aurait l'immense ambition de recruter Erling Haaland. En parallèle, Xavi aimerait boucler plusieurs coups à 0€, et notamment s'offrir les services de Noussair Mazraoui, qui sera en fin de contrat le 30 juin. Et alors que les deux joueurs sont représentés par Mino Raiola, les dossiers Haaland et Mazraoui ne seraient pas liés pour autant.

Les dossiers Haaland et Mazraoui ne seraient pas liés