Mercato - PSG : Terrible annonce pour le Qatar avec Erling Haaland !

Publié le 9 mars 2022 à 4h30 par T.M.

Si Erling Braut Haaland est perçu comme la priorité du Qatar pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG pourrait être distancé dans la course au buteur du Borussia Dortmund.

Kylian Mbappé n’est pas encore parti du PSG, mais sa succession fait déjà parler. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, l’option numéro 1 pour le remplacer se nomme Erling Braut Haaland. Aujourd'hui au Borussia Dortmund, le Norvégien, qui disposera d’une clause libératoire à 75M€, suscite toutefois les convoitises des plus grands clubs européens à l’instar du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de Manchester City. Une course terrible dans laquelle le PSG pourrait être distancé.

« C'est le gros handicap du PSG »