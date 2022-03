Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire se confirme pour Haaland !

Publié le 7 mars 2022 à 22h45 par Th.B.

En marge du prochain mercato, le PSG pourrait tenter de recruter Erling Braut Haaland. Cependant, Manchester City disposerait d’un réel avantage sur le Paris Saint-Germain.

Erling Braut Haaland pourrait bien être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival. D’ailleurs, une bataille royale se préparerait déjà en coulisse dans laquelle les plus grandes formations européennes seraient prêtes à se livrer un combat sans merci afin de sortir victorieuse de ce feuilleton XXL. Comme le10sport.com vous l’a dévoilé en août 2021, le PSG fait d’Haaland une option prioritaire pour oublier Kylian Mbappé si jamais l’attaquant du Paris Saint-Germain venait à quitter le club de la capitale à l’issue de son contrat, soit en juin prochain. Pour autant, et ce malgré les capacités financières à disposition du pensionnaire de Ligue 1, Erling Braut Haaland ne serait pas emballé par l’idée de signer en faveur du PSG selon David Ornstein.

Le PSG hors course, City favori, le Real en embuscade !