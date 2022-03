Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict tombe pour le PSG dans le dossier Haaland !

Publié le 7 mars 2022 à 20h15 par Th.B.

Pourtant annoncé comme étant une piste prioritaire du PSG pour l’après-Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland pourrait faire faux bond au club de la capitale, ne semblant pas convaincu par le fait de jouer en Ligue 1.

Afin de potentiellement oublier Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain à moins qu’il finisse par être prolongé, les hauts représentants du PSG songent à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. Depuis, la tendance a été confirmée par L’Équipe et Foot Mercato qui évoquent bel et bien une option prioritaire aux yeux du PSG. Cependant, la concurrence serait rude dans ce dossier dans lequel Manchester City, le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone se livreraient d’ores et déjà un bras de fer énorme pour convaincre l’attaquant du Borussia Dortmund à la clause libératoire de 75M€ et son agent Mino Raiola de privilégier leur offre.

Haaland, pas chaud pour la Ligue 1 ?