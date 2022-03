Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Pochettino !

Publié le 7 mars 2022 à 19h30 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino disposerait du soutien de la légende mancunienne Sir Alex Ferguson, l’option Erik Ten Hag s’avérerait être moins chère que la piste menant à l’entraîneur du PSG pour Manchester United.

Alors que le staff technique et la direction du PSG retiennent actuellement leur souffle concernant l’état physique de Kylian Mbappé après son choc reçu un pied lors d’un duel avec Idrissa Gueye à l’entraînement ce lundi, les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain discutent en coulisse du cas Mauricio Pochettino et ce, depuis un bon moment puisque le10sport.com vous faisait déjà état de cette situation le 9 novembre dernier. Depuis, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance du côté du PSG afin de prendre la succession de Mauricio Pochettino, bien que le contrat de l’Argentin court jusqu’en juin 2023. Cependant, faut-il s’attendre à un départ de Pochettino ? Pas à en croire la déclaration de Leonardo à L’Équipe la semaine dernière. « Pochettino ? Aujourd’hui, il a encore un contrat. Honnêtement, on n’a jamais pensé à changer d’entraîneur. Vraiment. (…) Avant de venir ici, Pochettino était dans le top 5 des entraîneurs et il l’est toujours. On voit la progression, même si beaucoup de choses se sont passées. Je le vois toujours impliqué car, avec le temps, tu connais mieux le contexte. (…) Si Pochettino est heureux à Paris ? Oui. Je pense qu’il a peut-être eu des moments de doute, mais il n’a jamais demandé à partir. Il a peut-être eu des périodes difficiles, en février ou mars, il avait eu le Covid. Puis, pendant l’été, il y a eu des rumeurs de départ. Lui dit qu’aucun club ne l’a sollicité et personne ne nous a appelés ». Pour autant, Mauricio Pochettino aurait la tête ailleurs selon Le Parisien et particulièrement du côté de Manchester United qui devrait annoncer prochainement le successeur de Ralf Rangnick, entraîneur intérimaire qui laissera sa place sur le banc des Red Devils à l’issue de la saison.

Pochettino a un coup à jouer pour Manchester United…

Et ce n’est pas The Athletic qui affirmera le contraire. Ces dernières heures, le média britannique a souligné la volonté de fer de la direction de Manchester United de tout boucler avec son futur entraîneur avant même que sonne le glas de la fin de saison au printemps prochain. Des discussions entre le clan Mauricio Pochettino et Manchester United auraient d’ailleurs déjà eu lieu récemment. Des sources proches du club mancunien ont même assuré à The Athletic que l’entraîneur du PSG serait considéré comme étant un coach de premier choix aux yeux des décideurs du pensionnaire de Premier League. D’ailleurs, le légendaire Sir Alex Ferguson donnerait même son soutien à Pochettino dans cette quête du nouveau technicien des Red Devils. Cependant, Mauricio Pochettino ne serait pas l’unique option prise en considération par Manchester United.

…mais Ten Hag est moins cher !