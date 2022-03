Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dialogue est ouvert pour Mauricio Pochettino !

Publié le 7 mars 2022 à 16h45 par Th.B.

Alors que le directeur sportif Leonardo a déclaré à L’Équipe n’avoir jamais pensé changer d’entraîneur, Manchester United en pincerait pour Mauricio Pochettino et aurait déjà démarché l’entraîneur du PSG.

C’est désormais certes un secret de polichinelle tant sa situation est décortiquée et commentée dans les médias, mais le10sport.com vous révélait en novembre dernier que le cas Mauricio Pochettino était sujet à des discussions en coulisse. Et ce, que ce soit à Paris ou au Qatar. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2023, l’entraîneur argentin pourrait ne pas s’éterniser au PSG alors qu’en parallèle, les décideurs du club de la capitale rêvent toujours de nommer Zinedine Zidane comme nouvel entraîneur du leader de Ligue 1. D’après Le Parisien et de multiples médias anglais, Mauricio Pochettino aurait la tête à Manchester United affinée réaliser son rêve de prendre les rênes de l’effectif des Red Devils.

Premières conversations entre Pochettino et United !