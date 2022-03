Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le prochain gros coup du Barça est déjà identifié !

Publié le 7 mars 2022 à 16h30 par La rédaction

D’ici quelques jours, le FC Barcelone devrait officialiser l’arrivée d’Andreas Christensen. Un transfert libre qui pourrait en appeler d’autres puisque César Azpilicueta et Franck Kessié seront eux aussi en fin de contrat en juin.

Dans le dur financièrement, le FC Barcelone n’a d’autre choix que de recruter intelligemment. Depuis le mercato estival 2021, le club catalan s’est spécialisé dans les recrues à 0€. Hormis Ferran Torres recruté pour un montant avoisinant les 55M€, Barcelone n’a rien dépensé. L’été dernier, ce sont Memphis Depay et Eric Garcia qui sont arrivés gratuitement, avec en plus le prêt de Luuk de Jong. Et Joan Laporta a remis cela cet hiver. Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves, ainsi qu’Adama Traoré arrivé en prêt de Wolverhampton, le club culé a été malin. Et Xavi ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir renforcé son attaque, le technicien espagnol attendrait du monde en défense. Et avec le même fonctionnement : une arrivée pour 0€.

Andreas Christensen, la première recrue gratuite du Barça pour cet été ?

Andreas Christensen devrait être le premier à débarquer en Catalogne. En fin de contrat cet été avec Chelsea, le Danois aurait refusé toutes les offres de prolongation des Blues . Pisté par le FC Barcelone, Christensen devrait s’engager très prochainement avec le club culé. D’après les informations de Fabrizio Romano, ses agents devraient s’entretenir dans les prochaines heures avec les dirigeants du Barça pour conclure le deal. Après l’échec Wijnaldum l’été dernier, Barcelone veut s’éviter toute mauvaise surprise. Sport ajoute qu’Andreas Christensen devrait passer la deuxième partie de sa visite médicale juste avant de parapher son contrat. L’international danois pourrait signer un bail de cinq années assorti d’un salaire annuel de 6M€. Cela commence à sentir bon pour Xavi. Andreas Christensen serait donc la première recrue estivale du FC Barcelone. Une arrivée gratuite qui en appelle d’autres…

César Azpilicueta et Franck Kessié pourraient l’imiter

Parce que le 3ème de Liga ne compte pas s’arrêter là. Depuis plusieurs semaines, le Barça négocierait avec d’autres joueurs en fin de contrat en juin pour renforcer son effectif. A l’image d’Andreas Christensen, César Azpilicueta pourrait lui aussi quitter Chelsea pour rallier la Catalogne. L’autre dossier chaud du moment, c’est Franck Kessié. En froid avec les dirigeants du Milan AC, l’international ivoirien semble attiré par le projet du Barça et les idées de jeu de Xavi. Malgré la concurrence féroce, Barcelone semble tenir la corde pour s’attacher les services de Kessié. Libre en juin, Paulo Dybala serait lui aussi dans les petits papiers de Joan Laporta. Pour le moment, les idées ne manquent pas, il ne restera plus qu’à convaincre tout ce beau monde de venir à Barcelone. Quoi qu'il en soit, le mercato estival du Barça démarre sur de bonnes bases.