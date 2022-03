Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup légendaire à 250M€ prend forme pour Haaland !

Publié le 8 mars 2022 à 22h15 par B.C.

Alors qu’Erling Haaland a l’embarras du choix pour son avenir, le montant total de son transfert pourrait atteindre une somme colossale cet été.

Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland est considéré comme le nouveau phénomène du football européen, et cela n’a pas échappé aux cadors du Vieux Continent. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG est notamment à l’affût dans ce dossier, puisque l’attaquant du Borussia Dortmund apparaît comme la cible prioritaire en cas de départ de Mbappé, mais le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City sont également déterminés à mettre la main sur Erling Haaland. Mais pour cela, il faudra débourser une somme colossale.

Une opération à 250M€ pour Haaland ?