Mercato - PSG : Leonardo reçoit une première réponse pour Rashford !

Publié le 8 mars 2022 à 23h15 par Th.B.

Alors que Marcus Rashford, piste prise en considération par le PSG pour l’après-Kylian Mbappé, se poserait des questions quant à son avenir à Manchester United, le comité de direction des Red Devils ne prévoirait certainement pas de laisser filer l’enfant du club l’été prochain.

En ce qui concerne le brûlant dossier Kylian Mbappé, pour lequel le directeur sportif Leonardo a insisté à L’Équipe jeudi dernier vouloir arriver à un accord avec son clan pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, les hauts dirigeants du PSG pourraient potentiellement compter sur Fayza Lamari. En effet, le 27 février dernier, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que la mère de Kylian Mbappé militait en coulisse pour que le numéro 7 du PSG accepte de renouveler son contrat au Paris Saint-Germain. Cependant, Leonardo et l’ensemble de la direction parisienne ne miseraient pas tout sur l’impact de la mère de Mbappé et prépareraient déjà la succession du champion du monde. Le10sport.com évoquait en août dernier les options Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski. The Times affirmait dernièrement que l’été dernier, le nom de Marcus Rashford revenait régulièrement dans la bouche des décideurs du PSG et que cette piste serait toujours à l’étude alors que son temps de jeu ne le satisferait pas à Manchester United d’après The Daily Mail.

Manchester United ne compterait pas se séparer de Rashford