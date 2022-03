Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pourrait complétement plomber la succession de Mbappé !

Publié le 8 mars 2022 à 12h15 par A.M.

Alors que la piste menant à Marcus Rashford prend de l'ampleur pour la succession de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino pourrait bien totalement relancer ce dossier.

Depuis plusieurs mois, le PSG tente de convaincre Kylian Mbappé d'étendre son contrat qui s'achève en juin prochain, ce qui semble très compliqué. Il faut dire que, comme révélé par le10sport.com, l'attaquant français a un accord verbal avec le Real Madrid ce qui le rapproche d'un départ du PSG. Par conséquent, Leonardo s'active afin de lui trouver un remplaçant et alors que plusieurs noms circulent, la piste menant à Marcus Rashford prend de l'ampleur. Et Mauricio Pochettino pourrait avoir une sérieuse influence sur ce dossier.

Rashford attend Pochettino