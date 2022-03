Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une avancée décisive de Leonardo avec Paul Pogba ?

Publié le 8 mars 2022 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait plus que jamais dans le viseur du PSG. D'ailleurs, selon la presse italienne, le club de la capitale serait actuellement en pole position pour le recrutement de la Pioche.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma, le tout pour 0€. En effet, Leonardo a profité de la situation contractuelle de ces quatre joueurs de classe mondiale pour les recruter librement et gratuitement. Alors que Paul Pogba est engagé jusqu'au 30 juin avec Manchester United, le directeur sportif du PSG voudrait réaliser le même exploit avec lui. Et il aurait déjà très bien avancé ce dossier.

Le PSG en pole position pour Paul Pogba ?