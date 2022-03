Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand danger plane au-dessus de Pochettino pour son avenir !

Publié le 8 mars 2022 à 21h45 par Th.B.

Emballé par l’idée de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United après le PSG, Mauricio Pochettino pourrait voir ses chances considérablement diminuer à cause d’Erik Ten Hag.

Comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino était déjà sujet à des discussions que ce soit à Doha ou à Paris. En effet, son travail ne semblait pas faire l’unanimité chez les décideurs du PSG. Et bien que le directeur sportif Leonardo ait fait savoir la semaine dernière qu’il n’a jamais été question d’un changement d’entraîneur et qu’aucune discussion n’aurait eu lieu avec Zinedine Zidane, l’ancien coach du Real Madrid resterait une option pour l’été prochain alors qu’un départ de Mauricio Pochettino pour le Real Madrid ou Manchester United est régulièrement évoqué par la presse. Cependant, en ce qui concerne le club mancunien, tout ne serait pas encore joué.

Manchester United apprécierait les efforts et le travail de Ten Hag…