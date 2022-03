Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola a déjà identifié le prochain club d’Haaland !

Publié le 8 mars 2022 à 20h15 par B.C.

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, et notamment du PSG, Erling Haaland aura un choix décisif à faire dans les prochaines semaines. De son côté, Mino Raiola, agent du Norvégien, afficherait une préférence.

Malgré son engagement avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Erling Haaland semble se diriger vers un départ à l’issue de la saison. Le Norvégien a en effet la cote sur le marché et apparaît sur la short-list de Manchester City, du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore du PSG. L’été dernier, le10sport.com vous révélait en effet que Leonardo s’intéressait à Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé, un intérêt toujours d’actualité alors que le champion du monde tricolore pourrait plier bagage dans les prochains mois. Cependant, le PSG ne devrait pas pouvoir compter sur le soutien de Mino Raiola dans ce dossier.

Raiola, un atout majeur pour le Barça ?