Mercato - PSG : Erling Haaland a tranché pour son prochain club !

Publié le 8 mars 2022 à 14h10 par P.L.

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, Erling Haaland serait l'une des priorités du PSG. Toutefois, le club de la capitale pourrait bien voir le FC Barcelone le devancer dans le dossier.

Avec Kylian Mbappé qui est susceptible de partir libre à l’issue de la saison, le PSG se serait mis à la recherche de son successeur depuis de nombreux mois maintenant. Leonardo aurait déjà exploré de nombreuses pistes pour trouver le remplaçant idéal à Kylian Mbappé. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en août dernier, Erling Haaland est considéré comme l’une des priorités du directeur sportif parisien. Toutefois, le PSG ne serait pas seul sur le dossier puisque de nombreux cadors européens suivraient également avec attention la situation du Norvégien. D’ailleurs, le club de la capitale aurait été devancé par l’un de ses principaux concurrents pour le joueur du Borussia Dortmund.

Haaland aurait choisi le Barça !