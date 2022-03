Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend tout le monde de court dans le dossier XXL !

Publié le 8 mars 2022 à 13h10 par A.C.

Actuellement au Napoli, Kalidou Koulibaly a souvent été lié au Paris Saint-Germain ces dernières années et cet été pourrait bien être le bon pour un départ... mais Leonardo ne semble pas vraiment vouloir en profiter.

Redevenu le grand défenseur qu’il était, Kalidou Koulibaly fait à nouveau parler de lui à l’étranger. Cette fois, les choses pourraient pourtant aller beaucoup plus loin que des spéculations ! Son contrat se termine en effet en 2023 et le Napoli semble pour une fois ouvert à une vente, alors que le Sénégalais aura 31 en juin prochain. Une nouvelle qui n’a pas échappé à Leonardo, qui a déjà essayé de recruter Koulibaly au PSG par le passé et qui semble bien placé pour revenir à la charge. Il faudra toutefois composer avec la concurrence de la Premier League, mais également du FC Barcelone, qui se retrouve avec quelques problèmes dans le secteur défensif.

Leonardo freine pour Koulibaly