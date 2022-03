Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un point de chute est trouvé pour cet indésirable de Xavi !

Publié le 8 mars 2022 à 10h30 par P.L. mis à jour le 8 mars 2022 à 10h32

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Riqui Puig pourrait être amené à reconsidérer son avenir en Catalogne d'ici cet été. D'ailleurs, le milieu de 22 ans verrait une porte de sortie en Premier League s'ouvrir à nouveau en Premier League.

Considéré comme un grand espoir il y a quelques années, Riqui Puig semble avoir perdu la confiance du FC Barcelone. Très peu utilisé par Ronald Koeman, le milieu de terrain espagnol n’a pas vu sa situation changer après l’arrivée de Xavi. Le joueur de 22 ans n’a disputé que 13 petits matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour un total de 363 minutes jouées. En manque de temps de jeu, Riqui Puig pourrait donc être amené à reconsidérer son avenir au FC Barcelone d’ici cet été. Et un club de Premier League pourrait bien revenir sur le dossier.

Wolverhampton est toujours intéressé par Riqui Puig