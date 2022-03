Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu du FC Barcelone sur le départ de Messi !

Publié le 8 mars 2022 à 9h15 par Th.B.

Parti à contrecoeur du FC Barcelone pour rejoindre le PSG l’été dernier, Lionel Messi est toujours autant regretté par Joan Laporta. Néanmoins, le président du Barça a tenu à une nouvelle fois affirmé avoir fait le choix juste pour la santé financière du club culé.

Contrairement au mois d’août 2020 au cours duquel Lionel Messi avait demandé à l’administration blaugrana alors présidée par Josep Maria Bartomeu de l’autoriser à exercer la clause pour rompre son contrat de manière unilatérale avec le FC Barcelone, celui qui est devenu entre temps le septuple Ballon d’or n’avait nullement l’intention de quitter le FC Barcelone lors de la dernière intersaison. En attestent ses larmes et son discours d’adieu le 10 août 2021 en salle de conférence de presse du Camp Nou. Faute de moyens financiers suffisants afin de renouveler son contrat qui était arrivé à expiration en juin dernier, le tout juste élu président Joan Laporta n’avait d’autre choix que de laisser filer Lionel Messi au PSG où il a signé jusqu’à l’été 2023 avec une option pour une troisième année supplémentaire. Depuis, le président du FC Barcelone s’est régulièrement livré sur la question du départ de Lionel Messi pour le PSG comme ce fut une nouvelle fois le cas pour SPORT ces dernières heures. Et à l’occasion d’un entretien avec les médias du FC Barcelone, Joan Laporta a livré le témoignage suivant.

« C'est la décision la plus triste de toutes et je n'aurais jamais voulu la prendre »