Mercato - Barcelone : Joan Laporta fait déjà une annonce de taille sur l'avenir de Xavi !

Publié le 8 mars 2022 à 7h00 par Th.B.

Après avoir fait ses gammes à Al-Sadd, Xavi Hernandez est rentré au bercail en novembre dernier en devenant l’entraîneur du FC Barcelone. Pour le plus grand bonheur du président Joan Laporta qui voit l’Espagnol rester sur le banc du club blaugrana pendant quelques années.

Ayant bouclé sa première année à la tête de la présidence du FC Barcelone depuis son retour en mars 2021, Joan Laporta a profité de cette occasion afin de revenir sur un moment marquant de son deuxième mandat de président. Le départ de Lionel Messi ? Le patron du Barça s’est également attardé sur le sujet, au même titre que son choix de nommer Xavi Hernandez comme nouvel entraîneur du FC Barcelone en novembre dernier, soit quelques jours après le licenciement de Ronald Koeman. À l’occasion d’une entrevue accordée aux médias du FC Barcelone ce lundi soir, Laporta a avoué que la légende blaugrana disposait des qualités et de la passion requises pour rester au club pendant de nombreuses années.

« Heureux d'avoir un entraîneur comme lui pour de nombreuses années à venir »