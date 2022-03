Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta s’enflamme pour l’arrivée de Xavi au Barça !

Publié le 7 mars 2022 à 23h00 par T.M.

En octobre dernier, le FC Barcelone faisait le choix de se séparer de Ronald Koeman afin de nommer Xavi comme entraîneur. Une décision que ne regrette absolument pas Joan Laporta.

Finalement, Ronald Koeman ne sera resté en poste que quelques mois cette saison au FC Barcelone. Bien que confirmé par Joan Laporta à l’intersaison, le Néerlandais a fini par être remercié en octobre dernier, faisant alors les frais des mauvais résultats de son équipe. De quoi alors permettre au Barça d’entamer sa reconstruction et pour cela, les Blaurgana ont confié les commandes à Xavi, qui officiait alors au Qatar. L’ancien gloire du FC Barcelone a retrouvé la Catalogne et pour le moment, cela se passe très bien. Pour le plus grand bonheur de Laporta.

Xavi change tout au Barça