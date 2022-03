Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La constat de Laporta sur la sortie de Koeman !

Publié le 7 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Alors que Ronald Koeman s’en est publiquement pris à Joan Laporta quant au traitement qui lui a été réservé dès lors que le président du FC Barcelone a été élu en mars 2021, Laporta n’a pas ajouté d’huile sur le feu. Explications.

Bien qu’en octobre dernier Joan Laporta assurait avoir pleinement confiance en Ronald Koeman, à la toute fin du mois en question, le désormais ex-entraîneur du FC Barcelone était licencié par le président du Barça et remplacé par Xavi Hernandez après une courte période d’intérim assurée par Sergi Barjuan. Une injustice selon Koeman, qui a fait passer le message suivant ces dernières heures. « Avec ce président, je ne peux pas faire comme si de rien n’était. Je n'étais pas l'entraîneur de Laporta. J'ai eu ce sentiment dès le premier instant, après les élections il n'y a pas eu de déclic. Le soutien nécessaire venant d'en haut faisait défaut (…) Je me suis rendu compte que Laporta voulait se débarrasser de moi parce que je n'avais pas été nommé par lui. Il m'avait dit mille fois que Xavi ne serait pas son entraîneur, parce qu'il manquait d’expérience ».

