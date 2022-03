Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Laporta répond à Koeman après sa sortie fracassante !

Publié le 6 mars 2022 à 15h00 par D.M.

Remercié par le FC Barcelone en octobre dernier, Ronald Koeman n'a pas été tendre avec Joan Laporta. Invité à lui répondre, le président catalan n'a pas souhaité s'étendre sur ce sujet.

Ronald Koeman n’a pas digéré son éviction. Nommé durant l’été 2020 par Josep Maria Bartomeu, le technicien néerlandais avait été remercié, en octobre dernier, après la défaite du FC Barcelone face au Rayo Vallecano. Ce jeudi, le technicien néerlandais a vidé son sac et s’en est pris directement à Joan Laporta. « Avec ce président, je ne peux pas faire comme si de rien n’était, confie-t-il. Je n'étais pas l'entraîneur de Laporta. J'ai eu ce sentiment dès le premier instant, après les élections il n'y a pas eu de déclic. Le soutien nécessaire venant d'en haut faisait défaut (…) Je me suis rendu compte que Laporta voulait se débarrasser de moi parce que je n'avais pas été nommé par lui. Il m'avait dit mille fois que Xavi ne serait pas son entraîneur, parce qu'il manquait d'expérience. Mais il avait besoin d'un bouclier, de quelqu'un derrière qui se cacher (…) Ils ne m'ont pas donné le temps qu'ils ont donné au nouvel entraîneur, Xavi. C'est encore douloureux pour moi » a confié Koeman.

« Je ne vais pas m'étendre sur d'autres choses »