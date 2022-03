Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La mise au point de Xavi sur ce crack du Barça !

Publié le 5 mars 2022 à 23h30 par T.M.

Malgré l’arrivée de Xavi, les choses ne s’arrangent pas pour Riqui Puig. L’entraîneur du FC Barcelone a d’ailleurs fait le point concernant son milieu de terrain.

Cela fait maintenant plusieurs saisons que Riqui Puig est annoncé comme l’un des plus grands talents du FC Barcelone. Issu de la Masia, le milieu de terrain n’a toutefois jamais réussi à gagner sa place en tant que titulaire. Pas du tout dans les plans de Ronald Koeman, Riqui Puig n’a pas gagné au change avec l’arrivée de Xavi, qui ne le fait également pas énormément jouer. De passage en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du Barça s’est expliqué sur son joueur.

« Il a beaucoup de compétition »