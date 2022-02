Foot - Barcelone

Barcelone : Le message clair de Xavi après le carton face à Bilbao !

Publié le 27 février 2022 à 23h40 par P.L. mis à jour le 27 février 2022 à 23h41

Le FC Barcelone a connu un nouveau succès en championnat ce dimanche face à l'Athletic Bilbao (4-0). Malgré la grande forme de son équipe, Xavi ne veut pas s'enflammer pour autant. L'entraîneur blaugrana veut procéder étape par étape.