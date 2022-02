Foot - Barcelone

Barcelone : La sortie retentissante de Xavi sur ce crack espagnol !

Publié le 21 février 2022 à 0h30 par P.L.

Golden Boy 2021, Pedri continue d'afficher de grandes prestations avec le FC Barcelone. Après la victoire du club catalan face au FC Valence (4-1), Xavi s'est totalement enflammé pour son milieu de terrain, l'invitant au passage à faire encore plus.

Sensation de la saison dernière au FC Barcelone, Pedri est reparti sur les mêmes bases pour cet exercice 2021-2022. Après avoir prolongé son contrat jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain espagnol continue d’afficher de grandes performances avec le club catalan, comme ce dimanche lors de la victoire du FC Barcelone contre le FC Valence (4-1). Après la partie, Xavi n’a pas manqué de loué toutes les qualités de Pedri (19 ans) et l’a invité à faire encore plus.

«En termes de talent, il n'y a pas d'autre joueur au monde comme lui»