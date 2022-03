Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Xavi, Messi… Ronald Koeman règle ses comptes avec Joan Laporta !

Publié le 3 mars 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Démis de ses fonctions en octobre dernier, quelques mois après le retour de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman n’a pas digéré son départ et l’a fait savoir à l’occasion d’un entretien avec le média néerlandais AD.

Nommé à la tête du FC Barcelone en 2020, Ronald Koeman espérait ne pas être une victime collatérale du retour de Joan Laporta à la présidence du club culé au début de l’année 2021. Les rumeurs étaient en effet nombreuses concernant de l’avenir du Néerlandais, qui n’avait pas été choisi par Joan Laporta. Si ce dernier a pris la parole à plusieurs reprises pour rassurer son entraîneur, les relations entre les deux hommes se sont tendues, les résultats du FC Barcelone n’arrangeant rien. C’est ainsi qu’en octobre dernier, le licenciement de Ronald Koeman était officialisé par les Blaugrana . Depuis, l’ancien sélectionneur des Oranje s’est fait très discret, mais à l’occasion d’un entretien accordé à Algemeen Dagblad , et relayé par Mundo Deportivo , il ne s’est pas privé de régler ses comptes avec Joan Laporta.

« Ils ne m'ont pas donné le temps qu'ils ont donné à Xavi »

Quatre mois après son départ du FC Barcelone, Ronald Koeman reste amer concernant la fin de son aventure catalane, qu’il considère comme le « moment le plus dur en tant qu’entraîneur », regrettant notamment la différence de traitement avec Xavi. « Ils ne m'ont pas donné le temps qu'ils ont donné au nouvel entraîneur, Xavi. C'est encore douloureux pour moi. Je travaillais avec beaucoup de blessés. Aujourd’hui, Pedri est de nouveau en forme, et Ousmane Dembélé ? Vous pouvez voir. (…) Tout entraîneur a besoin de temps et de patience de la part de la direction », confie le Néerlandais, avant de se prononcer sur les recrues qui sont arrivées cet hiver, à savoir Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang : « J’aurais aimé les avoir aussi. Mais je suis heureux pour le club, car les choses vont mieux maintenant, et pour les joueurs. C'est agréable de voir Frenkie de Jong jouer du bon football à l’ancienne, il a tellement de qualité. » Pour autant, le technicien de 58 ans ne cache pas son étonnement après le mercato réalisé par Joan Laporta et Xavi en janvier dernier, alors que le FC Barcelone rencontre d’importants problèmes financiers, ayant entraîné le départ de Lionel Messi : « C'est sur l'insistance de la direction du club que j'ai accepté le départ de certains joueurs pour assainir les finances. Mais quand vous voyez qu'ils attirent quelqu'un pour 55 millions d’euros (Ferran Torres, NDLR) peu de temps après avoir laissé partir Lionel Messi… Alors vous vous demandez s'il ne se passait pas autre chose, pourquoi Messi devait-il partir ? »

« Laporta voulait se débarrasser de moi parce que je n'avais pas été nommé par lui »