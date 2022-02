Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi doit casser sa tirelire pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 28 février 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 28 février 2022 à 19h33

En quête de renfort sur le plan défensif, le FC Barcelone serait prêt à faire une grosse offre au Napoli pour Kalidou Koulibaly. Toutefois, Joan Laporta va devoir faire face à la ferme volonté d'Aurelio De Laurentiis de conserver l'international sénégalais cet été, le joueur étant pourtant en fin de contrat en juin 2023.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts. Le club catalan a enregistré quatre nouvelles arrivées, dont trois dans le secteur offensif, avec Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais Joan Laporta ne compte pas en rester-là. Afin de construire une équipe capable de renouer avec le succès et revenir au sommet du football européen, le président blaugrana espère bien voir du renfort arriver dans l’effectif de Xavi, notamment en défense. De ce fait, Joan Laporta aurait déjà placé plusieurs noms sur sa liste, comme Matthijs De Ligt, Andreas Christensen, César Azpilicueta, José Luis Gaya, Noussair Mazraoui ou encore Kalidou Koulibaly. Ce dernier est en fin de contrat en juin 2023. Le FC Barcelone y verrait donc une excellente opportunité pour s’attacher les services de l’un des meilleurs au monde à son poste pour un prix abordable. Joan Laporta aurait d’ailleurs déjà fixé un premier montant à offrir pour l’international sénégalais.

Joan Laporta prêt à dégainer une offre de 40M€ pour Koulibaly...

Selon les informations de TMW , le FC Barcelone se montrerait bien intéressé par Kalidou Koulibaly. Alors que le Napoli travaillerait à la prolongation de son joueur, Joan Laporta serait prêt à mettre 40M€ sur la table cet été pour que le défenseur de 30 ans rejoigne les rangs de Xavi. Toutefois, le président du club culé va devoir faire face à la ferme volonté d’Aurelio De Laurentiis de conserver Kalidou Koulibaly. En effet, l’ancien du FC Metz serait considéré comme intouchable aux yeux du patron de la formation napolitaine.

... mais Aurelio De Laurentiis exige au moins 100M€

Alors que la possibilité d’une prolongation de Kalidou Koulibaly serait très élevée, Aurelio De Laurentiis ne serait prêt à laisser filer le défenseur que s’il reçoit une offre d’au moins 100M€. Le FC Barcelone et les autres prétendants de l'international sénégalais vont donc devoir se montrer plus convaincants s’ils veulent réellement le recruter lors du prochain mercato estival. Ou alors, Aurelio De Laurentiis pourrait se résoudre à revoir ses exigences à la baisse si aucun accord n’était trouvé pour la prolongation de Kalidou Koulibaly. Une manière d'éviter un départ libre et gratuit du Napoli à la fin de la saison prochaine. Reste à voir ce qu’il adviendra du dossier d’ici là. Joan Laporta sait désormais à quoi s’en tenir.