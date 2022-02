Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce tonitruante de Laporta sur l'avenir de Dembélé !

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé va quitter le FC Barcelone librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Interrogé sur l'avenir de son numéro 7 ce lundi, Joan Laporta a fait passer un message fort.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ousmane Dembélé est de plus en plus incertain. Lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin, le champion du monde français n'a toujours pas trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger. Une situation qui aurait pu provoquer son départ lors du dernier mercato. En effet, le Barça aurait tenté de vendre son numéro 7 pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Et alors qu'Ousmane Dembélé est finalement resté au Camp Nou, la direction blaugrana aurait souhaité le mettre au placard jusqu'à la fin de son contrat pour lui mettre la pression. Toutefois, Xavi a refusé d'en arriver-là, préférant utiliser son attaquant français lorsqu'il en a besoin.

«Nous espérons qu'à la fin de la saison, il réfléchira à nouveau»