Mercato - Barcelone : Xavi relance totalement le feuilleton Ousmane Dembélé !

Publié le 28 février 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Proche de Xavi, Ousmane Dembélé pourrait revenir vers ses dirigeants pour renégocier son futur contrat. Une issue inattendue, alors que certains médias évoquaient un possible départ vers le PSG.

Ousmane Dembélé a été l’un des acteurs du dernier mercato hivernal. Son départ a été à l’ordre du jour au FC Barcelone. Et pour cause, le joueur refuse toujours l’offre de prolongation de Joan Laporta, ce qui fait dire à certains médias espagnols qu’il souhaiterait changer d’air. Les dirigeants catalans ont tenté de le vendre lors du mois de janvier afin d’éviter de le voir partir libre à l’issue de son contrat, en juin prochain. Selon les informations de Sky Sports , Chelsea et le PSG auraient été proches d’arracher Dembélé au FC Barcelone. Sans succès. L’international français est finalement resté en Catalogne, mais son comportement n’a pas été apprécié par les supporters culés . L’ailier a encore été sifflé ce dimanche lors de la rencontre face à l’Athletic Bilbao, mais a répondu présent, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives (victoire 4-0). Une renaissance pour Dembélé, qui aurait pu occuper les tribunes jusqu’à la fin de la saison.

Dembélé prêt à prolonger grâce à Xavi ?

Afin de sanctionner Ousmane Dembélé, Joan Laporta aurait pensé à le mettre de côté jusqu’à la fin de la saison. Mais c’était sans compter sur l’intervention de Xavi. Le technicien catalan aurait rencontré le joueur juste après le mercato hivernal afin d’évoquer son état d’esprit. Le coach n’aurait pas hésité à faire pression sur ses supérieurs pour qu’ils changent d’avis. Et cela a marché même si Joan Laporta est toujours très remonté contre l’international français selon Spo rt. Poussé vers la sortie cet hiver, Ousmane Dembélé apprécierait énormément Xavi. Au point d’avoir un impact sur son avenir ? Selon les informations d’ El Chiringuito, il reconsidèrerait sa position. Le joueur apprécierait le projet mené par Xavi et serait prêt à prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Les négociations pourraient reprendre dans les prochaines semaines entre les deux parties.

« C'est à lui et au club de décider »