Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a dégainé une offre pour un protégé de Raiola !

Publié le 8 mars 2022 à 21h30 par Th.B.

Dans les petits papiers du FC Barcelone depuis quelque temps, Noussair Mazraoui aurait été témoin d’une offre de contrat du président Joan Laporta pour l’été prochain.

En marge du prochain mercato estival, Joan Laporta pourrait réitérer une expérience effectuée lors de la dernière intersaison. En effet, avec notamment les arrivées de Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero, qui a depuis pris sa retraite, le FC Barcelone s’était montré actif sur le marché des agents libres. Et dans les prochaines semaines, de nouveaux dossiers pourraient d’ores et déjà être menés à bien pour des joueurs dont les contrats avec leurs clubs respectifs arriveront à expiration. C’est notamment le cas d’Andreas Christensen qui se serait déjà mis d’accord avec les décideurs du Barça pour troquer la tunique de Chelsea pour celle des Blaugrana à la fin de la saison. César Azpilicueta et Franck Kessié pourraient imiter Christensen, mais ce ne serait pas tout.

Le Barça a fait son offre pour Mazraoui !