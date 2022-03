Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Christensen, Xavi prépare trois nouveaux renforts à 0€ !

Publié le 8 mars 2022 à 7h30 par A.D.

Alors qu'Andreas Christensen serait déjà promis au FC Barcelone, Xavi aurait prévu de lancer les grandes manoeuvres pour Franck Kessié, Cesar Azpilicueta et Noussair Mazraoui.

A la peine sur le plan financier, le FC Barcelone aurait décidé de multiplier les coups à 0€ pour se renforcer cet été. Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi devrait accueillir Andreas Christensen librement et gratuitement à l'été 2022. En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, l'international danois serait déjà destiné à rejoindre le FC Barcelone. Et après Andreas Christensen, Xavi ne compterait pas s'arrêter-là. En effet, il aurait prévu de lancer les hostilités pour boucler trois autres coups à 0€.

Xavi compte accélérer pour Kessié, Azpilicueta et Mazraoui