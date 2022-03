Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 8 mars 2022 à 16h15 par A.M.

Bien que son contrat au PSG court jusqu'en 2023, avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi souhaiterait quitter le club parisien dès la fin de la saison.

Arrivé au PSG l'été dernier après que le FC Barcelone a annoncé son incapacité à prolonger son contrat, Lionel Messi connaît des premiers mois poussifs. Son intégration semble délicate à Paris et ses prestations s'en ressentent bien qu'il monte en puissance depuis quelques semaines. Malgré tout, l'Argentin, qui s'est engagé avec le PSG jusqu'en 2023 avec une saison supplémentaire en option, pourrait bien faire le forcing pour être transféré dès la fin de la saison.

Messi veut quitter le PSG pour plusieurs raisons