Mercato - Real Madrid : Ancelotti est passé à côté d'un énorme crack !

Publié le 8 mars 2022 à 13h00 par P.L.

Considéré comme un véritable crack, Julián Álvarez s'est engagé avec Manchester City avant d'être prêté à River Plate, son ancien club. Mais ce n'était pas le seul cador européen présent sur le dossier puisque le Real Madrid était également intéressé par l'attaquant de 22 ans.

À 22 ans, Julián Álvarez a affolé le marché des transferts il y a quelques mois. Étincelant avec River Plate la saison dernière (24 buts et 15 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues), l’attaquant argentin a vu de nombreux cadors européens se présenter à lui pour s’attacher ses services. Et après une lutte serrée, c’est Manchester City qui a obtenu les faveurs de Julián Álvarez, le joueur s’étant engagé pour cinq ans et demi. Mais le Real Madrid était également intéressé par l'attaquant désormais prêté à River Plate jusqu'en juillet 2022 d’après Matías Patanian.

« Julián Álvarez faisait un test à Madrid »