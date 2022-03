Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente bien une grosse opération pour remplacer Mbappé !

Publié le 8 mars 2022 à 10h15 par A.M.

Conscient que Kylian Mbappé pourrait partir à l'issue de son contrat, le PSG prépare sa succession et surveille notamment la situation de Marcus Rashford.

L'été prochain, le PSG pourrait bien être dans l'obligation de trouver un successeur à Kylian Mbappé. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et, comme révélé par le10sport.com, il dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid en vue d'une arrivée libre à l'issue de la saison. Dans cette optique, et bien que la priorité soit de convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG a déjà plusieurs pistes pour le remplacer, à l'image d'Erling Haaland, la priorité jusque-là.

Le PSG vise Rashford