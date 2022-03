Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour Dani Alves !

Publié le 8 mars 2022 à 23h00 par Th.B.

Alors qu’il apporte entière satisfaction à Xavi Hernandez comme l’entraîneur du FC Barcelone l’a affirmé dernièrement, les dirigeants du Barça devraient rapidement ouvrir les négociations avec Dani Alves pour prolonger son contrat arrivant à expiration en juin prochain.

Le FC Barcelone a fait le choix de rapatrier Dani Alves en novembre dernier, soit un peu plus de cinq ans après son départ pour la Juventus. Le latéral droit du Barça évolue désormais sous la houlette de son ancien coéquipier en la personne de Xavi Hernandez, qui a été nommé entraîneur quelques jours avant l’annonce du grand retour d’Alves. Cependant, puisqu’il soufflera sa 39ème bougie au mois de mai, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta a préféré ne prendre aucun risque en proposant un contrat à Dani Alves expirant à la fin de la saison. SPORT a fait état d’une volonté du FC Barcelone de rapidement ouvrir les discussions avec le clan Alves pour évoquer une prolongation de contrat souhaitée par le Brésilien afin de prendre part au Mondial en novembre prochain avec la Seleçao .

Des discussions programmées pour les prochains jours pour la prolongation d’Alves