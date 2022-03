Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’annonce de Laporta pour l’avenir de ces deux recrues hivernales !

Publié le 8 mars 2022 à 21h00 par T.M.

Alors que rien ne dit que Dani Alves et Adama Traoré seront encore au FC Barcelone la saison prochaine, Joan Laporta a fait le point sur ces deux dossiers.

Pour le FC Barcelone, il était essentiel de se renforcer cet hiver afin d’aller chercher la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Bien que la situation économique soit loin d’être résolue, Joan Laporta a offert plusieurs renforts à Xavi parmi lesquels Dani Alves et Adama Traoré. Le premier s’est engagé pour 6 mois tandis que le second a été prêté avec option d’achat par Wolverhampton. Il existe donc une possibilité que Dani Alves et Adama Traoré ne restent pas au Barça la saison prochaine.

« Il existe des options pour qu'ils restent »