Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va passer à l’action pour Dani Alves !

Publié le 7 mars 2022 à 19h00 par Th.B.

Alors que Xavi Hernandez a ouvertement reconnu que Dani Alves lui apportait entière satisfaction, le comité du FC Barcelone serait sur la même longueur d’onde que son entraîneur et serait prêt à enclencher les discussions avec le Brésilien pour une prolongation de contrat d’une saison.

En novembre dernier, le FC Barcelone officialisait le grand retour de Dani Alves un peu plus de cinq ans après son départ à la Juventus. Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail en septembre 2021, Alves est venu renforcer l’effectif de son ancien coéquipier et nouvel entraîneur Xavi Hernandez. D’ailleurs, le coach du FC Barcelone n’a dernièrement pas caché sa satisfaction quant à l’apport du latéral droit brésilien qui soufflera sa 39ème bougie en mai prochain. « Nous n'avons pas parlé. C'est un spectacle, grâce à son professionnalisme, son positivisme. C'est un exemple. J'aimerais qu'il continue, mais cela dépend de la performance et du club. Il contribue beaucoup, il donne des passes décisives ». Ayant signé un contrat ne le liant au FC Barcelone que jusqu’en juin prochain, Dani Alves devrait voir son souhait de poursuivre au Barça se réaliser.

Une prolongation d’un an pour Dani Alves ?