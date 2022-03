Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, Ronaldo, Barça... Vinicius Jr dit tout sur son arrivée !

Publié le 8 mars 2022 à 22h00 par A.D.

Lors de l'été 2018, Vinicius Jr a quitté Flamengo et le Brésil pour migrer vers l'Europe du côté du Real Madrid. Interrogé ce mardi, l'attaquant brésilien s'est totalement livré sur son arrivée et son intégration à la Maison-Blanche.

Alors qu'il brillait du côté de Flamengo, Vinicius Jr a alerté le Real Madrid. En effet, le club merengue s'est activé pour s'attacher les services de l'attaquant brésilien. Et à l'été 2018, le Real Madrid a raflé la mise grâce à une offre avoisinant les 45M€. Lors d'un entretien accordé à Madridista Real , Vinicius Jr est revenu sur sa signature à la Maison-Blanche et sur son intégration compliquée.

«Il a toujours été clair pour moi que le Real Madrid était mon destin»