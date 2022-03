Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura sa chance avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 8 mars 2022 à 20h45 par A.C.

Vraisemblablement pas heureux à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait bien se chercher un nouveau club pour la saison prochaine et le PSG semble le candidat idéal.

Beaucoup en ont rêvé, mais le PSG semble pouvoir le faire. Rivaux des quinze dernières années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo arrivent vers la fin de leurs illustres carrières et si le premier a rejoint le Paris Saint-Germain l’été dernier, le second est revenu dans son ancien club de Manchester United... ou les choses ne se passent pas vraiment bien. Certains parlent en effet d’un Cristiano Ronaldo extrêmement agacé et pas forcément sur la même longueur d’ondes que Ralf Rangnick, qui quittera toutefois son poste à la fin de la saison. Pas suffisant pour le Portugais, qui pourrait bien claquer la porte et qui ferait rêver les propriétaires qataris, qui aimeraient l'unir à Messi.

Entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, c’est déjà fini