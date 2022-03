Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opportunité se confirme pour Cristiano Ronaldo…

Publié le 2 mars 2022 à 21h15 par La rédaction

En Angleterre, les éléments s’amoncellent autour d’un départ de CR7 de Manchester United en fin de saison. Le PSG sera forcément sollicité. Analyse.

Ces dernières heures, le tabloïd anglais Manchester Evening News a confirmé que l’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United était plus que jamais incertain, Ralf Rangnick, le coach mancunien appelé à rejoindre la direction sportive du club l’été prochain, doutant en effet de la volonté du joueur de poursuivre avec Manchester United.

Le PSG au sommet de sa liste pour CR7 ?

Plus les semaines passent, plus l’hypothèse d’un départ de CR7 en fin de saison gagne en consistance. Compte tenu du salaire du joueur, de son âge et ses ambitions sportives toujours au sommet, le PSG apparait en première ligne dans ses destinations privilégiées. Probablement sollicité, le club de la capitale ne devrait pas exclure cette opportunité dans l’immédiat, alors que l’avenir de Kylian Mbappe reste en suspens et que la signature d’Haaland (ou de Lewandowski) pour compenser son départ est loin d’être actée.