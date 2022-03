Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros doute sur l’issue du dossier Lewandowski…

Publié le 2 mars 2022 à 19h15 par La rédaction

En Espagne, certains médias évoquent l’option d’un échange Lewandowski-Joao Felix entre l’Atletico Madrid et le Bayern. Analyse.

Ces dernières heures, certains médias espagnols ont annoncé que Robert Lewandowski, qui n’aura plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich et qui pourrait donc être transféré s’il ne prolongeait pas, ce qui est la tendance aujourd’hui, pourrait prendre la direction de l’Atletico de Madrid, sachant qu’un échange entre le buteur polonais et Joao Felix pourrait avoir les faveurs des deux clubs. Que faut-il en penser ?

Qu’en pense Lewandowski pour l'Atlético ?

S’il est tout à fait probable que l’Atletico de Madrid et le Bayern Munich trouvent un terrain de discussion favorable autour de cet échange, il est beaucoup plus incertain que Lewandowski soit aussi ouvert sur le sujet. Autant le buteur polonais privilégie nettement une signature au Real Madrid, autant il est peu probable qu’il soit aussi enthousiaste à l’idée de signer à l’Atletico, d’autant que financièrement, le deuxième club madrilène est loin d’avoir la même marge de manœuvre que des clubs comme le Real, le PSG ou Manchester City, tous positionnés. L’avant-centre polonais pourrait donc constituer un frein majeur à ce projet d’échange.