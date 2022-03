Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 2 mars 2022 à 18h10 par A.M. mis à jour le 2 mars 2022 à 18h26

Autorisé à discuter avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre en la saison prochaine, Kylian Mbappé a bel et bien un accord oral avec le Real Madrid.

Le cas Mbappé ne cesse d'être commenté. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain au PSG et le Real Madrid, qui avait déjà tenté de le recruter l'été dernier, devrait revenir à la charge pour l'attirer libre l'été prochain. Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est autorisé à discuter avec le club de son choix afin de s'y engager libre en fin de saison. Comme il l'a récemment annoncé, l'attaquant du PSG n'a toujours pas tranché, notamment à cause de la double confrontation face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions.

Mbappé a un accord verbal avec le Real Madrid