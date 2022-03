Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision retentissante prise pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 1 mars 2022 à 11h10 par B.C.

Moins d’un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo est déjà annoncé sur le départ. Au sein du club anglais, on se poserait en effet des questions sur l'avenir du Portugais...

Désireux de changer d’air l’été dernier après trois saisons du côté de la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de retourner à Manchester United. Après des débuts satisfaisants, le Portugais éprouve toutefois des difficultés chez les Red Devils , et les prestations de l’équipe de Ralf Rangnick ne facilitent rien. Ainsi, plusieurs médias britanniques assurent que Cristiano Ronaldo pourrait plier bagage dès cet été, et le PSG est cité parmi les clubs intéressés par le quintuple Ballon d’Or en cas de départ de Kylian Mbappé. Du côté de Manchester United, on se poserait en tout cas des questions concernant l’avenir du Portugais.

Rangnick émet de grandes réserves sur l’avenir de Ronaldo