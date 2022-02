Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 26 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé, le nom de Cristiano Ronaldo est régulièrement associé au PSG. Mais l’attaquant portugais a jeté un froid sur la suite de sa carrière…

Kylian Mbappé arrivant au terme de son contrat avec le PSG l’été prochain, qui viendra lui succéder sur le front de l’attaque si son départ au Real Madrid venait à se confirmer ? Ces dernières semaines, il a été question d’une ouverture avec Cristiano Ronaldo qui figurerait sur les tablettes du club de la capitale. Mais du haut de ses 37 ans, l’attaquant portugais de Manchester United représente-t-il vraiment une option plausible pour le PSG ?

« Pas beaucoup d’années avant que j’arrête… »