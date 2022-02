Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Lucas Paqueta !

Publié le 26 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis quelques semaines, Lucas Paqueta affiche finalement son envie de rester l’OL la saison prochaine.

Avec 7 buts et 3 passes décisives au compteur cette saison en Ligue 1 avec l’OL, Lucas Paqueta (24 ans) est l’un des hommes en forme de notre championnat. Et les performances de l’international brésilien n’ont d’ailleurs pas échappé à Leonardo, puisque le directeur sportif du PSG envisagerait de recruter Paqueta l’été prochain, d’autant qu’il avait lui-même été à l’origine de son arrivée au Milan AC en 2019. Mais le joueur de l’OL semble avoir d’autres projets…

« Heureux à l’OL »