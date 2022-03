Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations XXL sur l’arrivée de Pedri !

Publié le 1 mars 2022 à 10h00 par La rédaction

Étincelant depuis son arrivée au FC Barcelone, Pedri aurait pourtant pu signer dans d’autres clubs européens. Mais un ancien dirigeant du Barça était convaincu de son talent.

Quand le FC Barcelone a annoncé l’arrivée de Pedri, personne ne s’est prononcé. Après une petite saison à Las Palmas à l’échelon inférieur, le milieu de terrain espagnol s’est engagé avec le club catalan. Un transfert contesté par certains, au début. Parce que très rapidement, Pedri dévoile l’étendue de son talent. Titulaire indiscutable dans le Barcelone de Ronald Koeman, l’international espagnol l’est aussi avec Xavi. Et avec la Roja de Luis Enrique. Les supporters du Barça peuvent remercier ceux qui l’ont fait venir en Catalogne…

L’Italie a dit non, le Real n’a pas osé, le Barça en a profité