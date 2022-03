Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, Leonardo prépare le départ d'une autre star !

Publié le 8 mars 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Déjà confronté à l'épineuse situation de Kylian Mbappé, le PSG doit également gérer le cas Angel Di Maria. Et plus le temps passe, plus il semble clair que l'Argentin n'entre plus dans les plans parisiens. Nouvel indice concernant l'avenir du Fideo : le PSG s'active pour le remplacer. Et deux noms se détachent.

Au PSG, l'avenir de Kylian Mbappé cristallise l'attention compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain. Mais un autre cas devrait rapidement faire parler, à savoir celui d'Angel Di Maria. Et pour cause, le contrat du Fideo prend également fin à l'issue de la saison et une décision va rapidement être prise. Mais alors que pour Kylian Mbappé, c'est le PSG qui essaie de convaincre son joueur, dans le cas de l'international argentin, cela semble bien être l'inverse. En effet, Angel Di Maria dispose d'une option dans son contrat qui lui permet de prolonger automatiquement d'une saison supplémentaire en cas d'accord des deux parties. Concernant l'avis du joueur, il n'y a aucune doute. Comme il le rappelait au micro de TNT Sports , Angel Di Maria veut rester au PSG : « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat . » Mais la direction parisienne commence sérieusement à revoir ses plans. L'Equipe révélait récemment que le PSG n'était pas convaincu par les prestations d'Angel Di Maria qui vit une saison compliquée avec un temps de jeu revu à la baisse depuis l'arrivée de Lionel Messi.

Di Maria sur le départ, deux noms pour le remplacer