Mercato - PSG : Voilà la nouvelle option du Qatar pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 8 mars 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG, de nombreux profils XXL sont déjà annoncés dans le collimateur du Qatar pour assurer sa succession en cas de départ au Real Madrid. Et le nom de Marcus Rashford revient désormais avec insistance…

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé a de fortes chances de quitter le PSG à l’issue de la saison pour rallier le Real Madrid, libre au terme de son contrat. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français dispose déjà d’un accord moral avec le club merengue, et même si le Qatar tente désespérément de prolonger in-extremis Mbappé, la tendance reste à un départ en Espagne pour le numéro 7 du PSG. Qui viendrait alors le remplacer sur le front de l’attaque ' Le10sport.com vous avait révélé dès le mois d’août dernier les options Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) sur la short-list de Leonardo pour remplacer Mbappé à l’été 2022, mais ce n’est pas tout…

Le PSG à fond sur Marcus Rashford ?

À en croire les révélations du Daily Mail, le PSG aurait placé le nom de Marcus Rashford dans l’optique de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé l’été prochain. L’avenir de l’attaquant anglais de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester United, est encore très incertain de l'autre côté de la Manche, et Leonardo souhaiterait donc profiter de la situation pour tenter d’attirer Rashford qui était déjà une option envisagée l’été dernier par le PSG en cas de vente de Mbappé au Real Madrid. Et en attendant de savoir si l’attaquant anglais de Manchester United débarquera au Parc des Princes lors du prochain mercato estival, le PSG ne semble pas perdre espoir de conserver Mbappé.

